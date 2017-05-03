Всемирный банк выделил Украине $150 млн на поддержку малого и среднего бизнеса

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Всемирный банк выделил Украине кредит в 150 миллионов долларов на поддержку экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса, говорится в пресс-релизе Группы Всемирного банка.

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По заявлению директора Всемирного банка по Украине, Молдавии и Белоруссии Сату Каконена, Украина обладает большим потенциалом, но сохраняются серьезные препятствия для украинского экспорта, в том числе затруднен доступ к кредитам для малых и средних предприятий.

Проект будет реализован "Укрэксимбанком", который предоставит субкредиты украинским банкам-участникам программы.

Деньги пойдут на проекты в таких областях, как водоснабжение, отопление, энергетика, строительство дорог, соцзащита и здравоохранение.

Всего с 1992 год Всемирный банк выделил Украине 12 миллиардов долларов кредитов на 70 различных проектов.

Программа финпомощи Украине от МВФ является ключевым условием продолжения финансирования по линии других международных фининститутов. Вместе с МВФ, который выделит 17,5 миллиардов долларов, в общей сложности программа составляет 40 миллиардов долларов на четыре года. Одним из крупнейших участников этой программы является Всемирный банк. В оказании помощи участвует также Европейский банк развития, а также другие международные спонсоры.

МВФ в конце марта принял решение перенести на неопределенный срок выделение Украине нового транша на 1 миллиард долларов из-за новых вводных – экономической блокады восточных регионов страны и ситуации с дочками российских банков в Украине. Спустя месяц положительное решение о выделении денег Украине все-таки было принято.