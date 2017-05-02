Украина вдвое увеличила суточную закачку газа в хранилища

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Украина с 1 мая в два раза увеличила суточную закачку газа в свои подземные хранилища — до 41 миллиона кубометров, в том числе увеличила импорт топлива из ЕС до 35,3 миллиона кубометров в сутки, сообщил пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Билявский.

"Суточный объем закачки увеличен в два раза — до 41 миллиона кубов", — цитирует Билявского во вторник информагентство УНН.

По его словам, с мая вдвое увеличена заявка на импорт газа из Словакии – до 32,5 миллиона кубометров в сутки.

Ранее в "Укртрансгазе" не исключили наращивания закачки газа из Европы в мае. В апреле импорт из ЕС составлял 22,3 миллиона кубометров газа в сутки. На конец апреля объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины составлял более 8,3 миллиарда кубометров.

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"Укртрансгаз" в начале апреля сообщил, что Украина отобрала из ПХГ за прошедший отопительный сезон 6,7 миллиарда кубометров газа, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде. В частности, в первом квартале текущего года из подземных хранилищ было взято 3,9 миллиарда кубометров газа, что на 1,6 миллиарда меньше показателя прошлого года.

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала последний отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в предыдущие два года.