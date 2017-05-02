Конгресс США выделит Украине 560 млн долл помощи

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Конгрессе США представлен консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях на 2017 год, согласно которым на программы помощи Украине планируется выделить не менее 560 млн долл.

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В частности, на военную помощь и политику безопасности Украине до конца бюджетного года (до 1 октября) США планирует выделить не менее 238 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в США на странице в Facebook.

Без учета кредитных гарантий, которые в этом году пока не рассматриваются (в прошлом году в бюджет закладывались под эти цели 275 млн долл), ассигнования на другие программы помощи планируется даже увеличить (на 27 млн долл., по сравнению с 2016 годом).

Ранее американское издание Foreign Policy опубликовало рабочий документ, который подтвердил намерения нынешней администрации существенно сократить помощь развивающимся странам, в том числе Украине на 68,8%. В списке существует большое количество других стран, где финансирование урезано на 100%, то есть до "нуля". Среди них – Белоруссия, Азербайджан, Туркменистан, Черногория, Польша, Бразилия, Куба, ряд африканских стран, некоторые островные государства, страны Латинской Америки.