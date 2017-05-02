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    Коновалов о транспортной стратегии Украины: мы 25 лет себя обманываем

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    Аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов в эфире "ГС" заявил, что успехов в разработке подобного документа не показал ни один профильный министр.
    Вячеслав Коновалов
    gs.fm

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Существующие в Украине налоги на электромобили собираются отменить. О таких планах сообщают в Министерстве инфраструктуры. Там говорят, что благодаря такому шагу до 2020 года можно будет увеличить долю продаж электромобилей в целом до 15%.

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    Кроме этого, в Мининфраструктуры на днях состоялся круглый стол по обсуждению проекта Национальной транспортной стратегии-2030. Глава ведомства Владимир Омелян во время мероприятия подчеркнул, что документ полностью отражает видение Мининфраструктуры по дальнейшему развитию системы транспортной инфраструктуры в Украине.

    Разработку нового документа в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал аналитик издания "Транспортный бизнес" Вячеслав Коновалов.

    "Этой истории на самом деле — 25 лет. Еще при развале Советского Союза было четко сказано, что мы должны понимать, сколько нам троллейбусов надо, автобусов, сколько каких видов транспорта у нас должно быть. И все эти годы мы сами себя обманывали, потому что у нас должна была быть четкая, прозрачная стратегия, какие виды транспорта мы создаем. А ничего такого не было. Если вспомнить прошлых министров транспорта, то они все говорили, что нам нужна стратегия, но ничего такого не было. Кстати, даже та стратегия, которую сейчас пытаются принять, я бы ее стратегией не назвал", — заявил эксперт.

    Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян выразил надежду, что через четыре года 15% продаваемых в Украине автомобилей будут приходится на электромобили.

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