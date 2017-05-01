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    В Одесский порт зашел танкер под флагом России

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    Судно заметили одесские СМИ. Сначала танкер "Граф" поставили на 8-ой причал Карантинной гавани, но ночью судно перевели на отдаленный 38-ой причал порта.
    Танкер Граф под флагом РФ в Одесском порту
    Думская.net

    КИЕВ, 1 мая — и РИА Новости Украина. Танкер "Граф" под российским флагом в ночь на понедельник зашел в Одесский морской торговый порт.

    Факт стоянки судна зафиксировал корреспондент "Думской".

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    "Сначала "Граф" поставили на 8-ой причал Карантинной гавани, но в ночь на 1 мая судно перевели на отдаленный 38-ой причал порта. В настоящее время судно стоит так, что только с одной точки набережной видна его рубка. На фото хорошо читается название танкера и развевающийся триколор на корме", — пишет издание.

    Думская.net
    Танкер "Граф" под флагом РФ в Одесском порту

    Следующим пунктом назначения судна будет порт "Азов", куда он должен прийти 4 мая.

    Ранее депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что Служба безопасности Украины и Национальная полиция пресекли попытки устроить провокации в Одессе, которые готовились на 2 мая.

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