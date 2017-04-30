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    Незаконное банкротство: банки не восстановят свои лицензии – Штокалов

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" адвокат Егор Штокалов заявил, что банки-банкроты обращаются в суд, чтобы доказать неправомерность принятия решений Нацбанком и заставить систему считаться с инвестиционным климатом в Украине.
    Адвокат Егор Штокалов
    Егор Штокалов, facebook

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В Украине за последние две недели вынесли два судебных решения в пользу банков-банкротов. Их вывод с рынка признали незаконным. Об этом сообщают некоторые СМИ. 20 апреля Киевский апелляционный админсуд признал незаконным постановление НБУ об отнесении банка "Крещатик" в категорию неплатежеспособных. А 13 апреля Высший админсуд подтвердил незаконность решения Нацбанка о признании неплатежеспособным банка "Финансовая инициатива" и введении в него временной администрации.

    Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко.
    Игорь Шевченко, facebook
    Убирая мелких, зачищают для больших. Эксперт о сдаче лицензий банков

    Смогут ли эти банки возобновить свою деятельность, рассказал адвокат Егор Штокалов в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "На самом деле законодательного пути возобновления лицензии нет. Нацбанк пользуется своим императивным правом о лишении банка, как финансового учреждения, лицензии на оказание банковских услуг. Даже если в судебном порядке отменяется постановление о лишении банка этой лицензии, процедуры возобновления деятельности на сегодняшний день не предусмотрено. Здесь у нас законодательный пробел. Банки обращаются в суд, чтобы доказать неправомерность принятия решений Нацбанком и все-таки как-то заставить систему считаться с инвестиционным климатом в Украине", — отметил адвокат.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил отозвать лицензию и ликвидировать Публичное акционерное общество "Финбанк".

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