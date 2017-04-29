Украина сообщила, что обсудит на форуме Шелкового пути в Пекине

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. Заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Украины Виктор Довгань заявил, что Украина планирует обсудить на форуме Шелкового пути в Пекине с китайской стороной создание совместного предприятия по производству электровозов. Об этом он сказал в интервью агентству Синьхуа.

"И уже в скором времени на полях Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках "Пояса и пути", который состоится 14-15 мая в Пекине, проведенные переговоры могут воплотиться в два конкретных проекта. Речь идет о создании совместного предприятия по производству электровозов компаниями "Укрзализныця" и China Railway Corporation, а также достижении соглашения о строительстве мостов на территории Украины по подрядному договору с China Road and Bridge Corporation", — сказал Довгань.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс — один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств, включая российского лидера Владимира Путина.