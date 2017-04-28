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    Экономика

    Озвучена сумма помощи Украине от Норвегии

    (обновлено: )74
    Министр иностранных дел Норвегии Бьорге Бренде подтвердил продолжение выделение Норвегией финансовой и технической помощи Украине, общий объем которой в этом году составит около 25 миллионов долларов.
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    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Общий объем финансовой и технической помощи Украине от Норвегии в этом году составит 25 миллионов долларов, сообщается в пятницу на сайте Кабмина по итогам встречи вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе с министром иностранных дел Норвегии Бьорге Бренде.

    Флаг США
    REUTERS Andrew Kelly
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    "Министр подтвердил продолжение выделение Норвегией финансовой и технической помощи Украине, общий объем которой в этом году составит около 25 миллионов долларов. По результатам встречи с вице-премьер-министром Бьорге Бренде сообщил о только что принятом решении о выделении 180 тысяч евро в трастовый фонд НАТО (для Украины — Ред.) по вопросам социальной и профессиональной адаптации военнослужащих, которые уволены или увольняются в запас", — говорится в сообщении.

    Также сообщается, что министр иностранных дел Норвегии подтвердил неизменность позиции Норвегии в отношении продления санкций против РФ.

    В 2016 году президент Петр Порошенко призвал президента Стортинга (парламента) Норвегии Олемика Томмессена помочь Украине "прекратить произвол агрессора над правами человека на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма".

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