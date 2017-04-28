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    Экономика

    Минэкономики предложило повысить минимальные цены на алкоголь

    (обновлено: )16010
    В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что действующий размер минимальных цен был введен в ноябре 2016, и их уровень не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков.
    Бутылки с вином. Архивное фото
    RIA News Артем Креминский

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости. Министерство экономического развития и торговли  Украины предлагает повысить розничные и оптовые минимальные цены на алкоголь, сообщает в пятницу пресс-служба министерства.

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Соответствующее увеличение цен предусмотрено в проекте постановления, в котором говорится, что нынешняя стоимость не соответствует реальным затратам на производство и реализации алкогольных напитков.

    "Действующий сейчас размер минимальных цен введен в ноябре 2016, и их уровень не соответствует реальным затратам на производство и реализацию алкогольных напитков в связи с ростом акцизов в 2017 году", — говорится в пояснительной записке к документу.

    Поэтому с целью защиты потребителей от контрафактной и суррогатной продукции и уменьшение доли теневой экономики Минэкономразвития предлагает повысить минимальные цены на алкоголь.

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    "В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличить на 7,64-11,3%; виски, ром и джин — на 3,5-4,6%; коньяк (бренди) — на 3,4-6,1%; вина с добавлением спирта, игристые и вермуты — на 1,7-1,8%", — сообщает МЭРТ.

    Проект документа будет доступен для обсуждения на сайте Минэкономики в течение 30 дней.

    Ранее за 20% увеличились ставки акцизного налога на алкогольные и слабоалкогольные напитки. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс страны вступили в силу с 1 марта.

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