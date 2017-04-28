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    Экономика

    Деньги окружения Януковича поступили на счета Госказначейства - Луценко

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    По словам генерального прокурора, операцию по перечислению конфискованных средств выполнили сотрудники "Ощадбанка". Он добавил, что теперь дело за Кабинетом министров и Верховной Радой.
    Юрий Луценко
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что перечисление на счета Госказначейства денег, конфискованных Генпрокуратурой у окружения экс-президента Виктора Януковича, завершено.

    "Перечисление конфискованных Генпрокуратурой у преступной группировки 1,5 миллиарда долларов завершено. Выполнили эту операцию через компьютеры хорошие работницы "Ощадбанка". Если бы это были наличные в 100-долларовых купюрах – это была бы масса весом 15 тонн. Наглядно – африканский слон с детенышем. Теперь дело за правительством и парламентом", – написал генпрокурор на странице в Facebook.

    В пятницу секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о вступлении в силу решения суда, касающегося конфискации арестованных на счетах компаний, подконтрольных окружению Януковича, 1,5 миллиарда долларов. По его словам, "Ощадбанк", на счетах которого находились арестованные средства, приступил к выполнению этого судебного решения.

    Президент Петр Порошенко заявил, что конфискованные 1,5 миллиарда долларов будут использованы на укрепление обороноспособности государства и социальные нужды граждан.

    Коллаж
    РИА Новости Украина
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    По данным СМИ, конфискованные 1,5 миллиарда долларов на самом деле принадлежали Аркадию Кашкину, соратнику беглого украинского олигарха Сергея Курченко.

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    Курченко — украинский бизнесмен, владелец ГК ВЕТЭК, "Газ Украины". Также бизнесмену принадлежат "Брокбизнесбанк" и "РеалБанк". После смены власти в Украине ГПУ обвинила Курченко в присвоении имущества госпредприятия "Укргаздобыча", а также в контрабанде и незаконной реализации нефтепродуктов. В марте 2016 года Генеральная прокуратура заявила, что подозревает Курченко в руководстве преступной организацией, которая с 2010 по начало 2014 года совершила тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.

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