Луценко: средства из "общака" Януковича не должны быть распилены

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что конфискованные у экс-президента Виктора Януковича и его окружения денежные средства не должны быть "распилены", их следует направить на финансирование армии и социальных программ. Об этом Луценко заявил на брифинге в пятницу.

По информации пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны, решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долларов, арестованных на счетах Януковича и его окружения, вступило в законную силу в пятницу, 28 апреля. Адвокат Януковича заявил, что бывший глава государства не имеет отношения к указанной сумме.

"Средства так называемого общака Януковича не должны быть распилены. Я просил бы правительство и парламент использовать их для ВСУ и одной-двух социальных программ", — сказал он, отметив, что, в частности, часть денег можно направить на строительство дорог или на оснащение всех больниц Украины современными автомобилями "скорой помощи".

При этом генпрокурор заявил, не допустит хищения конфискованных у Януковича и окружения денежных средств.

"Я лично собираюсь принять участие в максимальном контроле за их использованием. Прокуратура сделает все, чтобы эти деньги от первой до последней копейки дошли до материального результата", — приводит слова Луценко УНИАН.

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Напомним, 14 сентября минувшего года Кабинет министров направил на рассмотрение в Раду законопроект о спецконфискации, принятие которого позволило бы конфисковать в госбюджет арестованные на счетах в "Ощадбанке" 1,5 млрд долл., которые принадлежали чиновникам времен Януковича. Однако закон так и не был принят.