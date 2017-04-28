НБУ ликвидировал еще один банк

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил отозвать лицензию и ликвидировать Публичное акционерное общество "Финбанк", сообщает в пятницу пресс-служба регулятора.

Решение принято в четверг, 27 апреля.

Пресс-служба НБУ напоминает, что в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", "Финбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных 7 апреля текущего года.

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По данным ФГВФЛ, 99% вкладчиков финучреждения получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов сумму в 200 тысяч гривен. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной фондом.