наверх
28.04.201716:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Экономика

    НБУ ликвидировал еще один банк

    (обновлено: )11
    Решение о ликвидации Публичного акционерного общества "Финбанк" было принято в четверг, сообщает в пятницу пресс-служба регулятора. В апреле банк отнесли к категории неплатежеспособных.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины (НБУ) по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил отозвать лицензию и ликвидировать Публичное акционерное общество "Финбанк", сообщает в пятницу пресс-служба регулятора.

    Решение принято в четверг, 27 апреля.

    Пресс-служба НБУ напоминает, что в соответствии с требованиями статьи 76 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", "Финбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных 7 апреля текущего года.

    Читайте также: Убирая мелких, зачищают для больших. Эксперт о сдаче лицензий банков

    По данным ФГВФЛ, 99% вкладчиков финучреждения получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов сумму в 200 тысяч гривен. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной фондом.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Польше напали на украинскую процессию
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Независимый кандидат экс-министр экономики Эммануэль Макрон
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?