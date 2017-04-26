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    Экономика

    Украина продолжает увеличивать запасы газа в ПХГ

    (обновлено: )73
    Как свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза", уровень заполнения хранилищ Украины за сутки увеличился до 26,75% с 26,73% в предыдущий день.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 апреля составил 8,278 миллиарда кубометров, незначительно увеличившись за сутки — на 0,07%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

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    Уровень заполнения хранилищ за сутки увеличился до 26,75% с 26,73% в предыдущий день.

    "Укртрансгаз" в начале апреля сообщил, что Украина отобрала из ПХГ за прошедший отопительный сезон 6,7 миллиарда кубометров газа, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде. В частности, в первом квартале текущего года из подземных хранилищ было взято 3,9 миллиарда кубометров газа, что на 1,6 миллиарда меньше показателя прошлого года.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

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