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    Экономика

    Украина увеличила экспорт сельхозпродукции

    (обновлено: )45
    Сообщается, что экспорт аграрной продукции составил 42,6% в общей структуре национального экспорта, более всего вырос экспорт продукции растениеводства, жиров и масел.
    Подсолнечное масло
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Украинские сельхозпроизводители за первый квартал 2017 года экспортировали аграрной продукции на 4,6 миллиарда долларов, что на 38,6% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

    Мясо индейки. Архивное фото
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк
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    Так экспорт аграрной продукции составил 42,6% в общей структуре национального экспорта. Более всего вырос экспорт продукции растениеводства, жиров и масел.

    Поставки растениеводческой продукции в январе-марте увеличились на 35%, или на 598,1 миллиона долларов за счет увеличения поставок соевых бобов и кукурузы.

    Экспорт жиров и масел вырос на 35,6%, или на 336,4 миллиона долларов,  экспорт подсолнечного масла вырос на 315,6 миллиона долларов по сравнению с показателем за первый квартал прошлого года.

    За первые три месяца 2017 года Украина импортировала аграрной продукции на 1,1 миллиарда долларов, что на 4% уступает показателю за аналогичный период прошлого года. Таким образом, доля аграрного импорта в структуре национального импорта Украины сократилась до 9,8% в первом квартале 2017 года с 13% в первом квартале 2016-го. 

    Торговый представитель Украины Наталия Микольская сообщила ранее, что Украина рассчитывает, что Европарламент до лета текущего года утвердит решение о предоставлении Киеву дополнительных преференций в рамках соглашения о зоне свободной торговли.

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