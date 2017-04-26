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    Экономика

    В Украине могут существенно вырасти цены на водку

    (обновлено: )8812
    Согласно предложению Министерства экономического развития и торговли, рост цены на водку составит 10 гривен, а минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 л составит 79,9 гривен.
    Производство водки
    RIA News Михаил Мордасов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Ассоциация "Укрводка" поддержала предложение Министерства экономического развития и торговли о повышении минимальных розничных цен на водку на 14,3%, сообщает "24 канал" со ссылкой на сообщение организации.

    Согласно одобренному предложению, рост цены на водку составит 10 гривен, а минимальная стоимость бутылки водки объемом 0,5 л составит 79,9 гривен, уточнили в ассоциации.

    Причиной повышения цены в "Укрводке" называют рост акцизов и стоимости спирта. В ассоциации подчеркивают, что повышение минимальных розничных цен на водку должно произойти как можно быстрее, поскольку, по данным организации, ранее предварительное затягивание с поднятием минимальных розничных цен на алкоголь привело к тому, что в 2016 году производство водки в Украине сократилось на 13% по сравнению с показателем 2015 года.

     

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