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26.04.201709:40
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: евро вырос до 29 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2900,47 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,769 грн за 10 рублей.
    Рост курса доллара и падение евро
    REUTERS Sergio Perez

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара в среду на уровне 2663,18 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2900,47 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,769 грн за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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