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    Экономика

    Предприятия Донбасса будут работать на рынок РФ или закроются - Тука

    Тема:

    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (259)

    (обновлено: )4101
    Замминистра Георгий Тука ссылается в своем заявлении на "достаточно известного бизнесмена из Донецка", который рассказал ему, "что происходит на предприятиях", которые теперь неподконтрольны Киеву.
    Георгий Тука
    УНИАН

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Предприятия Донбасса, которые остались на неподконтрольной Киеву территории, будут вынуждены искать рынок сбыта в РФ или же прекратят существование, считает заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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    При этом он ссылается в своем заявлении на "достаточно известного бизнесмена из Донецка", который рассказал ему, "что происходит на предприятиях", которые теперь неподконтрольны Киеву.

    На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию. 

    Юрий Луценко
    ГПУ/Facebook
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    "На шахтах фактически можно ставить крест, но на тех шахтах, которые добывают антрацит. Те шахты, которые добывают коксующий уголь, они найдут рынок сбыта на территории России. Металлургические предприятия: часть будет перепрофилирована на российский рынок, часть будет просто уничтожена", — сказал Тука в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

    По его словам, ряд предприятий производит продукцию, рынок сбыта которой находится только в Европе. "Для того чтобы свою продукцию продавать в Европу, нужно предоставлять украинские аутентичные документы, которых у них нет", — добавил Тука.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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