Предприятия Донбасса будут работать на рынок РФ или закроются - Тука

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Предприятия Донбасса, которые остались на неподконтрольной Киеву территории, будут вынуждены искать рынок сбыта в РФ или же прекратят существование, считает заместитель министра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Читайте также: Подрыв патруля миссии ОБСЕ актуализировал "Минск-2"

При этом он ссылается в своем заявлении на "достаточно известного бизнесмена из Донецка", который рассказал ему, "что происходит на предприятиях", которые теперь неподконтрольны Киеву.

На экстренном заседании СНБО 15 марта принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение вступило в силу с 13.00 15 марта и будет действовать, пока "национализированные" предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

"На шахтах фактически можно ставить крест, но на тех шахтах, которые добывают антрацит. Те шахты, которые добывают коксующий уголь, они найдут рынок сбыта на территории России. Металлургические предприятия: часть будет перепрофилирована на российский рынок, часть будет просто уничтожена", — сказал Тука в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, ряд предприятий производит продукцию, рынок сбыта которой находится только в Европе. "Для того чтобы свою продукцию продавать в Европу, нужно предоставлять украинские аутентичные документы, которых у них нет", — добавил Тука.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.