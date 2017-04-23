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    Экономика

    Активы Нацбанка выросли на 10,8%

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    Согласно отчету НБУ, средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах сократились в 2,5 раза, ценные бумаги нерезидентов выросли на 60%, авуары в СПЗ в 346 раз, монетарное золото – на 24,4%, взносы в счет квоты МВФ выросли в 1,6 раз.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Активы Национального банка Украины на 1 января 2017 года составили 940,548 млрд грн, что на 10,8% больше показателя годом ранее на уровне 849,199 млрд грн. Об этом говорится в консолидированной финансовой отчетности регулятора за 2016 год.

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    Согласно отчету, средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились в 2,5 раза — до 50,958 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов выросли на 60% — до 275,329 млрд грн, авуары в СПЗ в 346 раз – до 73,546 млрд грн, монетарное золото – на 24,4%, до 24,353 млрд грн, ценные бумаги Украины сократились на 2,5%, до 394,454 млрд грн, кредиты банкам и другим заемщикам сократились в 1,8 раз – до 35,456 млрд грн, взносы в счет квоты МВФ выросли в 1,6 раз – до 73,538 млрд грн.

    Ранее сообщалось, что Совет Национального банка Украины на своем заседании утвердил распределение 59,45 млрд грн прибыли регулятора за 2016 год.

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