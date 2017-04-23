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    Маслаков: Авдеевский коксохим работает на 30% от необходимой мощности

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    Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил, что работа Авдеевского коксохима зависит от электроснабжения, а от него зависят многие металлургические комбинаты.
    Артем Маслаков
    kp.ua

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Авдеевка снова без света. Кроме того, обесточены Авдеевский коксохимический завод и Донецкая фильтровальная станция. Об этом сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов на своей странице в Facebook. По его словам, на данный момент ремонтные бригады ждут разрешение Специального центра контроля и координации.

    Муса Магомедов о ситуации на Авдеевском коксохиме
    Канал "112 Украина" в Youtube
    Гендиректор Авдеевского коксохима о ситуации на заводе

    Подробнее о работе коксохимического завода рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

    "Все зависит от электроснабжения — это самая большая головная боль для завода, он уже около 10 раз только в этом году оставался без света, и от этого зависит очень многое. Дело в том, что он работает сейчас где-то на 30% от необходимых возможных мощностей. Это социально важный объект на данный момент и для города, и в общем для региона, остается. И можно говорить о том, что это и экономически важная составляющая. Дело в том, что Авдеевский коксохим — один из крупнейших в Европе, и от него зависит работа многих наших металлургических комбинатов, поэтому важно, чтобы он все-таки заработал", — сообщил спецкор.

    Ранее сообщалось, что 6 марта нарушение техники безопасности привело к взрыву газового оборудования на Авдеевском коксохимическом заводе в Донецкой области.

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