В "Борисполе" задержали заместителя гендиректора Одесского НПЗ

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Один из заместителей генерального директора Одесского НПЗ, которого подозревают в организации фиктивного вывоза нефтепродуктов через нефтеперерабатывающий завод, задержан в Борисполе Киевской области, сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

На фото видно, что задержание проводилось в аэропорту.

"По данным следствия, под руководством указанного мужчины в Одесском нефтеперерабатывающем заводе оформлен фиктивный вывоз в порядке реэкспорта через ООО "Лагуна-Рени" более 700 тыс. тонн светлых нефтепродуктов, которые фактически реализованы подконтрольными преступной организации фиктивными предприятиями на территории Украины без уплаты обязательных таможенных платежей и сборов", — говорится в сообщении.

Сарган добавила, что в результате таких действий в госбюджет не поступило налогов на сумму более 2,1 миллиарда гривен.

Органом следствия задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255 (участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28 — ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, совершенное преступной организацией), 366 (служебный подлог).

facebook.com/LarysaSargan Задержание заместителя гендиректора Одесского НПЗ в аэропорту "Борисполь"

Ранее был задержан экс-нардеп Николай Мартыненко. Его подозревают в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).