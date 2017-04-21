Назван главный кандидат на пост главы Нацбанка

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Сергей Тигипко, возглавлявший Национальный банк в 2002-2004 годах, является одной из основных фигур, которые рассматриваются на пост главы НБУ, пишет ZN.ua.

"Последнее время он (Сергей Тигипко — Ред.) весьма близок к Петру Порошенко и глубоко посвящен в коммерческую деятельность президента", — сообщает интернет-издание.

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Кроме того, Тигипко покинул пост главы АО "ТАСкомбанка" и назначен на должность председателя наблюдательного совета.

"Решением общего годового собрания акционеров от 20.04.2017 года избран новый состав наблюдательного совета АО "ТАСкомбанк": председатель наблюдательного совета — Тигипко Сергей Леонидович…", ­- говорится в сообщении пресс-службы финучреждения.

Гонтарева ранее сообщила, что написала заявление об отставке с 10 мая. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента. К настоящему времени Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующего предложения. Первый заместитель главы Национального банка Украины Яков Смолий ранее заявил, что станет исполняющим обязанности главы регулятора после отставки Гонтаревой, но сам предложений занять этот пост не получал.