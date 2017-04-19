Минэнерго: две ТЭС работают в режиме "горячего ожидания"

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Трипольская и Змиевская ТЭС работают в режиме "горячего ожидания", они будут готовы включиться в энергосистему по команде диспетчера рынка, сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности.

"Трипольская ТЭС продолжает работать, но в режиме "горячего ожидания". Режим характеризуется полной готовностью включиться в энергосистему по команде диспетчера рынке. Коллектив предприятия находится на рабочих местах, выполняет производственные задания, получает заработную плату. В таком же режиме находится и Змиевская ТЭС", — цитирует УНН данные Минэнерго.

В ведомстве отметили, что запасы угля на складах этих двух ТЭС соответствуют работе в течение 1-1,5 месяца.

Напомним, накануне прекратила работу пятая тепловая электростанция, которая работает на антраците, — Славянская ТЭС в Николаевке

Всего в Украине действуют 14 ТЭС, которые наряду с АЭС являются основными производителями электроэнергии в стране, семь из них работают на дефицитном антраците, остальные — на газовом угле, запасов которого достаточно.

Правительство в феврале приняло решение о введении на месяц чрезвычайных мер в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В марте действие этого постановления было продлено еще на месяц до середины апреля. Решением, в частности, предусмотрено продолжение мер по снижению потребления угля антрацитовой группы тепловыми электростанциями и применение в случае необходимости графиков почасового отключения электроэнергии и графиков аварийного отключения, а также введение особых графиков нагрузки энергоблоков атомных электростанций.

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