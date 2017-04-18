Украина продолжает закупать кокс в России

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Уголь коксовой группы Украина продолжает закупать в России, сообщил заминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, пишет NewsOne.

При этом Грымчак прокомментировал, что за первый квартал этого года доля российского угля при общем объеме закупок 413 тысяч тонн составляла более 50%.

"Что касается угля коксовой группы, то он, как и раньше, покупается в России. У нас не хватало угля коксовой группы еще до войны", — отметил Грымчак.

Так, на сегодня в России Украина закупает 221 тысяч тонн угля коксовой группы. И почти 73 тысячи тонн коксового угля Украина закупила в ЮАР, еще 119 тысяч тонн — в Польше.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.