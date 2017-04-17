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    "Неспокойные соседи". Россия обеспокоена поставками масла и мяса из Украины

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    Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что "через границу стали ехать абсолютно большие количества масла, мяса". По его словам, уже задерживали определенные колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы.
    Продажа мяса. Архивное фото
    RIA News Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российская сторона обеспокоена ростом поставок на территорию РФ масла и мяса из Украины, учитывая распространение на территории этой страны африканской чумы свиней (АЧС).

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон (справа). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Очень беспокоит Украина, потому что через границу стали ехать абсолютно большие количества масла, мяса. Все это останавливается, причем в благополучных областях, а на Украине — развитие африканской чумы (свиней — Ред.). Мы уже задерживали определенные колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы", — сказал Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24".

    "У нас вообще всегда наша страна отличается соседями не очень спокойными", — цитирует его "Прайм".

    В последнее время в разных регионах Украины фиксируют вспышки АЧС

    Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. В России АЧС распространяется с 2007 года.

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