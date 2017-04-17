"Неспокойные соседи". Россия обеспокоена поставками масла и мяса из Украины

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что российская сторона обеспокоена ростом поставок на территорию РФ масла и мяса из Украины, учитывая распространение на территории этой страны африканской чумы свиней (АЧС).

"Очень беспокоит Украина, потому что через границу стали ехать абсолютно большие количества масла, мяса. Все это останавливается, причем в благополучных областях, а на Украине — развитие африканской чумы (свиней — Ред.). Мы уже задерживали определенные колбасные изделия из Украины с геномом африканской чумы", — сказал Данкверт в интервью телеканалу "Россия 24".

"У нас вообще всегда наша страна отличается соседями не очень спокойными", — цитирует его "Прайм".

В последнее время в разных регионах Украины фиксируют вспышки АЧС.

Африканская чума свиней – заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. В России АЧС распространяется с 2007 года.