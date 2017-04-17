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    Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ - "Укртрансгаз"

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    Согласно данным "Укртрансгаза", уровень заполнения хранилищ за сутки увеличился до 26,91% с 26,88 и составил 8,329 миллиарда кубометров.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 16 апреля составил 8,329 миллиарда кубометров, незначительно увеличившись за сутки — на 0,12%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

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    Уровень заполнения хранилищ за сутки увеличился до 26,91% с 26,88% в предыдущий день, сообщает Прайм.

    Украина в марте прекратила отбор газа из ПХГ, и "Укртрансгаз" начал закачку природного газа в хранилища.

    "Укртрансгаз" в начале апреля сообщил, что Украина отобрала из ПХГ за прошедший отопительный сезон 6,7 миллиарда кубометров газа, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде. В частности, в первом квартале текущего года из подземных хранилищ было взято 3,9 миллиарда кубометров газа, что на 1,6 миллиарда меньше показателя прошлого года.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

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