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    Власти сообщили, на сколько в этом году подорожал домашний кулич

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    Согласно информации, выпечка кулича в домашних условиях будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году. Цены выросли почти на все ингредиенты.
    Выпечка пасхальных куличей
    RIA News Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Выпечка кулича в домашних условиях будет стоить 29,81 гривны, что на 35,3% дороже, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины.

    Во сколько обойдется пасхальная корзина в 2017 году
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    Накануне Пасхальных праздников команда аналитиков Минэкономразвития решила исследовать динамику стоимости выпечки праздничного кулича в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

    "В ходе исследования мы обнаружили, что выпечка кулича в домашних условиях будет стоить 29,81 грн, что на 35,3% дороже, чем в 2016 году", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, цены выросли почти на все ингредиенты, передает УНН.

    "Больше всего — на 34% — подорожало сливочное масло. Оно же больше всего повлияло на рост конечной стоимости домашнего кулича, поскольку доля сливочного масла составляет около 30%. Сахарная пудра в свою очередь продолжает проявлять признаки незаурядной стабильности — уже три года подряд она стоит 40 грн за килограмм", — отметили в министерстве.

    Согласно консенсус-прогнозу Минэкономразвития, инфляция в 2017 году сохранится на уровне 11% (декабрь 2017 к декабрю 2016).

    В министерстве отметили, что "индекс кулича" не является официальным макроэкономическим показателем, не отражает инфляцию или индекс потребительских цен. Все расчеты — приблизительные, совершенные на основе мониторинга ДСС цен на социально значимые товары и экспертной оценки Минэкономразвития.

    Напомним, день святой Пасхи – праздник Воскресения Иисуса Христа по православному календарю — в 2017 году отмечается 16 апреля.

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