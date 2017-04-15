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    Экономика

    Пинзеник: гривна недооценена

    (обновлено: )19
    По мнению народного депутата от "БПП", члена бюджетного комитета Рады Виктора Пинзеника, Украина относится к числу стран с так называемыми "недооценными активами".
    Виктор Пинзеник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Нардеп от "БПП", член бюджетного комитета Рады Виктор Пинзеник считает, что украинская валюта недооценена, а Украина относится к числу стран с так называемыми "недооценными активами". Об этом Пинзеник сообщил в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина".

    Владислав Зимовец
    Скриншот с Youtube
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    "Я скажу парадоксальную вещь: гривна недооценена. Единственное, я бы не хотел, чтобы после этого моего заключения кто-то сказал, что завтра доллар упадет. Речь идет о перспективе, которую можно реализовать. Страна относится к странам с так называемыми "недооцененными активами". Я объясню это. "Сотка" в Киеве стоила сто тысяч долларов, и сама "сотка" сегодня, она ничем не изменилась — она ​​стоит 10 тысяч долларов. Она в десять раз упала в цене. Финансовое состояние в стране вызывает такое падение", — заявил Пинзеник.

    "Правильная экономическая политика открывает дорогу к большим инвестициям в сектор, здесь можно заработать больше чем везде. "Мелочь" надо убрать. Она, "мелочь", — такая достаточно большая: заберите риски", — отметил он.

    Ранее глава Минфина Александр Данилюк заявил, что транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в размере 1 миллиарда долларов укрепит гривну.

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