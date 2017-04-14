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    Раимов: история со "Сбербанком" - театр, чтобы избавиться от украинской "дочки"

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (268)

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    В эфире радиостанции Голос Столицы политтехнолог Дмитрий Раимов заявил, что акция против "Сбербанка" была направленной на то, чтобы российский банк избавился от украинской "дочки", не потеряв свои деньги на фондовой бирже.
    Дмитрий Раимов
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины получил пакет документов от инвестора для согласования приобретения существенного участия в украинском дочернем "Сбербанке России", согласно которым, инвестором выступает гражданин Великобритании и РФ Саид Михайлович Гуцериев.

    В пресс-службе НБУ сообщают, что указанный инвестор планирует приобрести 77,5% акций «Сбербанка», а полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

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    Продажу украинской "дочки" "Сбербанка России" прокомментировал политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Это большой театр: а где "ВТБ-Банк", а где "Альфабанк"? Я не могу понять, это же российские банки. Почему именно "Сбербанк"? Только вокруг "Сбербанка" вся эта история шла. Потому я настолько был убежден тогда и настолько убежден сейчас: это была целенаправленная, продуманная акция, чтобы российская компания "Сбербанк" избавилась от украинской "дочки" каким-либо путем, но только не потеряв свои деньги на фондовой бирже", — считает эксперт.

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