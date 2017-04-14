Раимов: история со "Сбербанком" - театр, чтобы избавиться от украинской "дочки"

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины получил пакет документов от инвестора для согласования приобретения существенного участия в украинском дочернем "Сбербанке России", согласно которым, инвестором выступает гражданин Великобритании и РФ Саид Михайлович Гуцериев.

В пресс-службе НБУ сообщают, что указанный инвестор планирует приобрести 77,5% акций «Сбербанка», а полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

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Продажу украинской "дочки" "Сбербанка России" прокомментировал политтехнолог Дмитрий Раимов в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Это большой театр: а где "ВТБ-Банк", а где "Альфабанк"? Я не могу понять, это же российские банки. Почему именно "Сбербанк"? Только вокруг "Сбербанка" вся эта история шла. Потому я настолько был убежден тогда и настолько убежден сейчас: это была целенаправленная, продуманная акция, чтобы российская компания "Сбербанк" избавилась от украинской "дочки" каким-либо путем, но только не потеряв свои деньги на фондовой бирже", — считает эксперт.

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