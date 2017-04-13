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    Экономика

    Герус: цена на электроэнергию может вырасти после либерализации рынка

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что пока рынок электроэнергии выгоден только производителям.
    Андрей Герус
    glavcom.ua

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада приняла закон о рынке электроэнергии Украины. На прошлой неделе после неудачного голосования, проект закона Рада направила на повторное второе чтение.

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    Прежде всего, речь идет о создании рыночных условий по европейскому образцу в секторе отечественной электроэнергетики. А это, по замыслу авторов документа, позволит Украине интегрироваться в Европейскую энергосеть и нормализовать ценообразования на электроэнергию и уголь. Поскольку конечный потребитель сможет сам выбирать поставщика электроэнергии.

    Создание рынка электроэнергии прокомментировал бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Риск этой истории заключается в том, что при либерализации такого рынка именно цена на электроэнергию может вырасти. Поэтому нам нужно добавлять конкуренцию среди производителей, так как у производителей на сегодняшний день монополия. Если монополию либерализовать, то там цена с большой долей вероятности вырастет. Поэтому на сегодняшний день этот закон выгоден больше для производителей, чем для потребителей. Но дальше нужно работать так, чтобы у нас на рынке появлялась дополнительная конкуренция, дополнительные компании и тогда будет конкуренция, а от конкуренции смогут выигрывать конечные производители", — заявил эксперт.

    Напомним, Верховная Рада на заседании в четверг приняла закон о рынке электроэнергии. За это решение в целом проголосовали 277 народных депутатов. Закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка электроэнергии и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей-продажей и поставкой э/э.

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