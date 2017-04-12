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    Экономика

    Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ

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    Как свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза", уровень заполнения хранилищ Украины за сутки уменьшился до 26,81% с 26,83% в предыдущий день.
    Газопровод
    УНИАН

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 11 апреля составил 8,298 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,08%.

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    Как свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза", уровень заполнения хранилищ за эти сутки уменьшился до 26,81% с 26,83% в предыдущий день.

    Украина в марте прекратила отбор газа из ПХГ, и "Укртрансгаз" начал закачку природного газа в хранилища. Однако с 10 апреля объем газа в хранилищах вновь стал снижаться.

    "Укртрансгаз" в начале апреля сообщил, что Украина отобрала из ПХГ за прошедший отопительный сезон 6,7 миллиарда кубометров газа, что на 21% меньше, чем в предыдущем периоде. В частности, в первом квартале текущего года из подземных хранилищ было взято 3,9 миллиарда кубометров газа, что на 1,6 миллиарда меньше показателя прошлого года.

    Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016 году впервые не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. В результате страна начала отопительный сезон с запасами газа в 14,7 миллиарда кубометров, что примерно на 2 миллиарда кубометров меньше, чем в последние два года.

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