Руководство "Нафтогаза" увеличило себе зарплату более чем в 10 раз

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В 2016 году суммарный размер вознаграждения (заработная плата и премии) высшего руководства НАК "Нафтогаз Украины", согласно аудированной годовой финансовой отчетности, составил 86,587 млн гривен, что в 13 раз больше, чем было годом ранее (6,551 млн гривен). Об этом сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на годовой финансовый отчет компании как отдельного юридического лица (не консолидированного).

"В 2016 году под высшим руководством подразумевались четыре члена правления, включая председателя (Андрей Коболев, Сергей Перелома, Сергей Коновец, Юрий Колбушкин) и 6 директоров направлений. Следовательно, в 2016 году высшее руководство в среднем получило по 8,66 млн гривен вознаграждения", — говорится в сообщении.

"Українські новини" Выдержка из годовой финансовой отчетности "Нафтогаза"

В 2015 под высшим руководством подразумевались эти же четыре члена правления и четыре директора направлений (среднее вознаграждение составляло 832,6 тыс. гривен).

Как отмечается, существенное повышение заработных плат руководства "Нафтогаза" произошло в I полугодии 2016 года.

Напомним, в минувшем году "Нафтогаз" отказался от приобретения бронеавтомобиля марки Mercedes для главы компании Андрея Коболева. До этого в "Нафтогазе" объяснили необходимость закупки бронеавтомобиля для главы компании рисками, связанными с процессом в Стокгольмском арбитраже с ОАО "Газпром".