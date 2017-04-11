Счетная палата обнаружила нарушения в хранилище драгоценных металлов и камней

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Счетная палата обнаружила ряд нарушений в Государственном хранилище драгоценных металлов и драгоценных камней, входящем в сферу управления Министерства финансов Украины.

Как отмечается в решении по результатам проведенного аудита на сайте Счетной палаты, в том числе Госхранилище не обеспечивает надлежащий порядок зачисления в Госфонд ценностей, полученных от правоохранительных органов.

По состоянию на 1 января 2017 года на ответственном хранении в Госхранилище было 647 посылок с ценностями стоимостью около 24 млн грн, при этом 372 посылки хранились без предварительной оценки по причине отсутствия надлежащей координации работы между правоохранительными, судебными и финансовыми органами.

Например, как отмечается в документе, в 2016 году Госхранилище получило от Службы безопасности Украины трое золотых наручных часов марки Bovet 1822 стоимостью 2,3 млн грн, при этом решение судебного органа было принято еще в 2012 году, т.е., ценности не зачислялись в государственный бюджет 4 года.

Кроме того, по оценкам Счетной палаты, формирование Госхранилищем государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней осуществлялось с недостатками.

Так, в состав Госфонда зачислено значительное количество ценностей, имеющих возможную историческую ценность, при этом исторический фонд драгоценных металлов и камней не формировался и соответствующий учет не велся по причине отсутствия бюджетных ассигнований для проведения соответствующих экспертиз.

Также Счетная палата обнаружила, что в структуре Минфина есть Музей драгоценных и декоративных камней с экспозициями из 1500 единиц минералов и драгоценных камней оценочной стоимостью в 29,5 млн грн в ценах 2002 года, однако эти ценности не были зачислены в Госфонд.

Помимо этого, Счетная палата отметила, что Минфин не обеспечил хранение драгоценных камней органогенного образования, в результате чего значительное количество янтаря весом около 12 тонн хранится в Госхранилище в не приспособленных для этого помещениях, не оборудованных современными техническими средствами охраны и пожарной безопасности.

По итогам аудита Счетная палата рекомендовала Кабинету министров обязать Министерство финансов совместно с правоохранительными органами разработать единый порядок учета ценностей, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней, конфискованных в доход государства, и порядок их зачисления в специальный фонд государственного бюджета.

Кроме того, аудиторы рекомендовали правительству рассмотреть вопрос создания единого электронного реестра конфискованных ценностей по уголовным делам при Генеральной прокуратуре Украины.

Счетная палата рекомендовала Минфину списание с учета Госхранилища вставки, имитирующие драгоценные камни, но при этом совместно с правоохранительными органами провести сверку ценностей, полученных Госхранилищем, и принять меры по зачислению в Госфонд ценностей, по которым приняты судебные решения, в сумме 4,1 млн грн.

Также сообщается, что Счетная палата проинформировала о результате проведенного аудита Генеральную прокуратуру, Национальную полицию, Службу безопасности и Государственную фискальную службу Украины.

Ранее Министерство финансов сообщило, что общий объем предоставленной Евросоюзом макрофинансовой помощи Украине составляет 2,8 млрд евро, что является крупнейшей по размеру финансовой помощью, предоставляемой ЕС третьим странам.