"Ощадбанк" закрыл более 100 отделений за три месяца

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. За первые три месяца 2017 года "Ощадбанк" закрыл 120 своих отделений. По данным Нацбанка, в январе-марте были закрыты 120 структурных подразделений "Ощадбанка". По состоянию на 1 апреля, сеть банка насчитывала 3 тыс 528 подразделений.

Читайте также: Проблемы банковской системы вызваны провальной работой Гонтаревой

Всего в первом квартале украинские банки закрыли 305 отделений. Заметно сократил филиальную сеть "Правэкс-Банк" – на 35 (до 62 отделений), "Универсал Банк" – на 14 (до 26 отделений), и "Айбокс Банк" – на 10 отделений (до 48).

А вот "Кредит Оптима Банк" (Киев) – прибавил к двум действующим отделениям еще 17, "ПриватБанк" (Днепр) – расширил сеть на 7 отделений, до 2 247, "Акцентбанк" (Киев) – на 6 отделений, до 200 единиц.

В начале апреля НБУ якобы предлагал продать по 20% акций "ПриватБанка" и "Ощадбанка".