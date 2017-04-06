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    Экономика

    СБУ предотвратила закупку автобусов из РФ на 2,4 млн грн

    (обновлено: )11301
    По результатам анализа открытых торгов на закупку транспорта, которое проводило одно из коммунальных предприятий города Лиман, победитель должен был поставлять заказчику автобусы марки "ПАЗ" производства ООО "Павловский автобусный завод".
    Работа Павловского автобусного завода
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности предотвратила в зоне проведения АТО закупку российских автобусов на сумму 2,4 млн гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

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    "Нанесение 2,4 млн грн экономического ущерба государству при проведении тендерных закупок предупредила Служба безопасности Украины в районе проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении.

    Отмечается, что по результатам анализа открытых торгов на закупку транспорта, которое проводило одно из коммунальных предприятий города Лиман Донецкой области, победитель должен был поставлять заказчику автобусы марки "ПАЗ" производства ООО "Павловский автобусный завод" (РФ).

    В СБУ подчеркнули, что это является прямым нарушением требований распоряжения Кабмина "О предложениях по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

    После вмешательства СБУ тендерный комитет отклонил предложение победителя торгов.

    В середине марта сообщалось, что РФ продолжает закупать двигатели для гражданских и экспортных вертолетов у Украины. Ранее ряд СМИ сообщили, что дочернее предприятие "Укроборонпрома" "Укринмаш" закупило через молдавские фирмы-посредники 20 российских двигателей для украинских БТР-80 по завышенной цене. В Раде заявили, что инициируют расследование по данному делу.

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