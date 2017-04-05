Власти Украины сократят число работников бюджетной сферы

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Власти Украины проведут программу сокращения занятости в государственном секторе и сократят количество работников в бюджетной сфере (за исключением военнослужащих) на 4% до конца 2017 года и еще на 10% — к концу 2019 года, говорится в Меморандуме Украины и МВФ по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

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Как отмечается в документе, в Украине продолжится оптимизация количества госслужащих — работников министерств и других государственных структур, и в этой сфере к концу 2017 года ожидается сокращение количества штатных работников на 5%, к концу 2019 года — еще на 10%.

Напомним, четвертый транш МВФ в размере 1 миллиард долларов начал поступать в резерв Нацбанка Украины, сообщил в среду министр финансов Украины Александр Данилюк.