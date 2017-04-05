В Украине резко выросли оптовые цены на сжиженный газ

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Автомобильные партии сжиженного газа подорожали почти на 600 гривен за тонну после сообщения о приостановке экспорта ресурса российскими поставщиками, сообщает OilNews со ссылкой на "Консалтинговую группу А-95" по итогам ежедневного мониторинга цен на оптовом рынке.

"Средние оптовые цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) выросли на 590 грн/т, до 18 950 грн/т. Минимальные цены на уровне 18 200-18 700 грн/т удерживают компании "Надежда", "Автотранс", KLO, "Газтрон-Украина", "УПК "Коммерц", "Укр Ойл" и "Альянс Энерго Трейд" преимущественно в восточных и северных регионах страны. Наивысшие цены 19 400-20 100 грн/т – на ГНС (газонаполнительная станция — Ред.) западного и южного регионов", — говорится в сообщении.

При этом, по словам одного из крупнейших трейдеров, газ по котировке на границе подорожал на 12 долл./т до 402,5 долл./т.

В то же время операторы рынка отмечают наличие достаточно больших запасов СУГ на крупных станциях, несмотря на начало сезона больших продаж.

Накануне ряд СМИ сообщили об ограничениях на экспорт российского сжиженного газа в Украину. Позже было получено подтверждение об ограничениях экспорта от таможни РФ.

Проблемы у импортеров сжиженного газа начались в конце 20106 года. Тогда народный депутат Сергей Лещенко заявил, что СБУ блокирует процесс импорта сжиженного газа крупнейших игроков с целью вывода на рынок монопольного участника и "выкачивания" денег под следующие выборы.

В феврале на основании представления СБУ Минэкономразвития применило специальную санкцию в форме временного приостановления внешнеэкономической деятельности к некоторым импортерам горюче-смазочных материалов. По данным СБУ, денежные средства, перечисленные некоторыми импортерами горюче-смазочных материалов в адрес нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных юрисдикциях, частично использовались для финансирования ополченцев Донбасса. В конце месяца спецслужба отказалась от претензий.