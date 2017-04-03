Поставки угля из США, покупать у Австралии было бы еще дороже - Марунич

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что отправил в Госдеп США письмо с просьбой о помощи с антрацитовой группой угля. По его словам, речь идет о 2,5-3 миллионах тонн. О том, что Украина ведет переговоры по закупке 1 миллиона тонн антрацита в США, стало известно еще в феврале. Согласно информации Насалика, переговоры ведутся на уровне частного сектора. На этот раз профильный министр заявил об увеличении объемов поставок, о которых хотят договориться.

Почему для компенсации дефицита выбрали уголь именно из США, в эфире радиостанции "Голос Столицы" прояснил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Украине не хватит угля из других направлений. В ЮАР добывают всего порядка 3 миллионов тонн антрацита, который подходит для наших теплоэлектростанций. А нам до конца года нужно почти 5 миллионов тонн, по оценкам Насалика. Поэтому, при всем желании, нужно докупать где-то два — очень большие объемы… Какие там возможны направления? Австралия. Она будет еще дороже и логистически сложнее, чем США. Вьетнам, который тоже далеко. Поэтому, я думаю, что из всех зол, если так можно выразится, выбрали одно из наименьших", — отметил Марунич.

Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады.