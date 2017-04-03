Гройсман намерен запустить электронную таможню

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Следующим шагом Кабинета министров после запуска единого публичного открытого реестра возмещения налога на добавленную стоимость станет электронная таможня, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Система, которая начинает сейчас работу, должна была существовать уже давно. Раньше вопрос НДС решался в ручном режиме, но нам удалось изменить эту ситуацию. Решения приняты, они будут реализованы. И это очередной шаг. Первым было введение системы ProZorro, второй шаг — электронное декларирование, третий шаг — электронное возмещение НДС. Остался четвертый шаг, очень важный, — электронная таможня. И здесь я думаю, что нам надо сконцентрироваться и отработать механизмы", — отметил премьер.

Он также добавил, что над этим вопросом сейчас работают Министерство финансов Государственная фискальная служба.

Гройсман также подчеркнул, что работу системы необходимо мониторить "24 часа в сутки, семь дней в неделю", чтобы избежать попыток вмешательства в нее или внешних угроз.

"Сейчас важно, чтобы сейчас система работала автоматически и прозрачно", — сказал премьер.

Ранее во время заседания Национального совета реформ президент Петр Порошенко сообщил, что с 1 апреля в Украине начинает работу открытый реестр налога на добавленную стоимость.