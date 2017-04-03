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    Экономика

    Украина обжаловала решение суда Парижа по спору с "Татнефтью"

    (обновлено: )11613
    Информация о том, что Киев подал кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа в марте, содержится в финотчетности "Татнефти" по МСФО за минувший год.
    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В финансовой отчетности "Татнефти" по МСФО за 2016 год говорится, что Украина в марте подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа по спору с "Татнефтью" из-за "Укртатнафты".

    Апелляционный суд Парижа в конце ноября прошлого года оставил в силе арбитражное решение, обязывающее Украину выплатить "Татнефти" 112 миллионов долларов и проценты по спору вокруг "Укртатнафты", сообщает Прайм.

    "В марте 2017 года Украина подала кассационную жалобу на решение апелляционного суда Парижа от 29 ноября 2016 года, который отказал Украине в отмене решения арбитражного трибунала. В настоящее время неизвестно, когда и будет ли вообще рассмотрена данная жалоба Украины. Подача кассационной жалобы не влияет на право "Татнефти" начать процедуры признания и принудительного исполнения решения арбитражного трибунала", — говорится в отчетности.

    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Украинское фото
    "Татнефть", 380 миллионов долларов, Коломойский и Ко

    "Укртатнафта" была создана в 1994 году для решения проблемы поставки сырья на Кременчугский НПЗ. Со стороны Украины в уставный капитал был передан Кременчугский НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля.

    "Татнефть" начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций. В июле 2014 года международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении российско-украинского соглашения и присудил "Татнефти" компенсацию в размере 112 миллионов долларов плюс проценты.

    В свою очередь Украина подала жалобу на это решение в апелляционный суд Парижа, который в конце ноября 2016 года отказал Украине в отмене решения арбитражного трибунала.

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