НБУ в 2017 году пополнил резервы на межбанке на $131 млн

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины с начала года в ходе операций для пополнения международных резервов на межбанковском валютном рынке купил на 131 млн долларов больше, чем продал.

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Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Отмечается, что в течение марта ситуация на валютном рынке оставалась стабильной, и рост предложения валюты при ослаблении спроса на нее обусловили укрепление обменного курса гривны.

Ранее НБУ сообщал, что дефицит платежного баланса Украины в феврале по состоянию с январем увеличился в 2,8 раза до 399 миллионов долларов.