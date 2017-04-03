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03.04.201713:41
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    Экономика

    НБУ в 2017 году пополнил резервы на межбанке на $131 млн

    (обновлено: )23
    По данным НБУ, в течение марта ситуация на валютном рынке оставалась стабильной, и рост предложения валюты при ослаблении спроса на нее обусловили укрепление обменного курса гривны.
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины с начала года в ходе операций для пополнения международных резервов на межбанковском валютном рынке купил на 131 млн долларов больше, чем продал.

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    Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

    Отмечается, что в течение марта ситуация на валютном рынке оставалась стабильной, и рост предложения валюты при ослаблении спроса на нее обусловили укрепление обменного курса гривны. 

    Ранее НБУ сообщал, что дефицит платежного баланса Украины в феврале по состоянию с январем увеличился в 2,8 раза до 399 миллионов долларов.

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