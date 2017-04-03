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03.04.201709:11
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: доллар стоит 27,02 грн, евро - 28,89

    Тема:

    Экономика Украины, курс гривны, цена нефти (452)

    (обновлено: )24
    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2888,89 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,829 гривны за 10 рублей.
    Евро и доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 03 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на понедельник, 3 апреля, на уровне 2702,17 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2888,89 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,829 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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