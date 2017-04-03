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    Украине необходимо возмещение НДС в счет уплаты других налогов - Богданова

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    Председатель наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявила, что НДС должен возмещаться как аванс на уплату налогов в бюджет.
    Ольга Богданова
    Деньги.ua

    КИЕВ, 3 апр – РИА Новости Украина. Министерство финансов с 1 апреля 2017 года официально запустило открытый электронный реестр возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк в своем Facebook. По его словам, 50-60% коррупционных случаев в Государственной фискальной службе были связаны именно с непрозрачным возмещением этого налога предпринимателям. "Махинации на махинации и никакой ответственности. Вот так работала система. Теперь такого не будет", — резюмировал министр.

    Ольга Богданова
    Деньги.ua
    Возмещение НДС: фискалы придут с проверками - эксперт

    О возмещении НДС высказалась председатель наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова в эфире радиостанции "Голос Столицы".

    "Коррупция по данному вопросу, конечно, запредельная. Плюс еще один большущий вопрос, который должен решиться с понедельника — это возможность возмещения НДС в счет уплаты других налогов. При чем не только долгов и согласованных обязательств по другим налогам, которые уплачиваются в бюджет, а и просто авансом. То есть, чтобы сумму НДС возвращали не на расчетный счет, а сразу в бюджет перечислили на налог на доходы физических лиц или налог на прибыль, или ренту, или акциз. То есть во времени оно становится быстрее. И в этом ценность данной процедуры, которая пока не работает", — отметила эксперт.

    Ранее министр финансов Александр Данилюк заявил о попытке срыва запуска реестров возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). В частности, на своей странице в Facebook он отметил, что был сбой в работе системы Аккредитованного центра сертификации ключей Государственной фискальной службы.

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