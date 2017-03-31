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    Насалик задекларировал 145 млн евро наличных средств

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    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций (377)

    (обновлено: )145
    Наличными министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик хранит 450 тысяч долларов, 140 миллионов евро и 1,4 миллиона гривен. Еще 450 тысяч долларов и 100 тысяч евро у него на банковских счетах в "Укргазбанке".
    Игорь Насалик. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заполнил  е-декларацию, в которой указал огромные суммы наличных, свидетельствует его декларация в реестре НАПК.

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    Украинское фото
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    Наличными министр хранит 450 тысяч долларов, 140 миллионов евро и 1,4 миллиона гривен. Еще 450 тысяч долларов и 100 тысяч евро у него на банковских счетах в "Укргазбанке".

    Насалик указал за 2016 год 1,2 млн гривен дохода: 221,987 тысяч гривен доходов в виде заработной платы в Минэнерго (с апреля 2016), доход жены составил 941,955 тысяч гривен от предпринимательской деятельности и 366,382 тысяч гривен без указания источника. 

    Кроме того, Насалик в 2016 году купил 2 новых автомобиля Mercedes суммарной стоимостью 3,8 миллиона гривен: Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 года выпуска (владелец — Насалик) и Mercedes-Benz GLE400 4 MATIC 2016 года выпуска (владелец — жена, Гузял Насалик).

    При этом в декларации за 2016 отсутствуют Toyota land Cruiser Prado (2007), Volkswagen CC 1968 (2013), задекларированные в 2015.

    Из недвижимости у министра несколько земельных участков, дом в Козине под Киевом на 561 кв.м., квартира на 287 кв.м. в Киеве и офис в столице.

    Ранее сообщалось, что отстраненный председатель ГФС Роман Насиров задекларировал 1,13 млн долларов, 440 тыс. евро и 3,4 млн гривен сбережений.

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