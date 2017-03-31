Насалик задекларировал 145 млн евро наличных средств

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заполнил е-декларацию, в которой указал огромные суммы наличных, свидетельствует его декларация в реестре НАПК.

Наличными министр хранит 450 тысяч долларов, 140 миллионов евро и 1,4 миллиона гривен. Еще 450 тысяч долларов и 100 тысяч евро у него на банковских счетах в "Укргазбанке".

Насалик указал за 2016 год 1,2 млн гривен дохода: 221,987 тысяч гривен доходов в виде заработной платы в Минэнерго (с апреля 2016), доход жены составил 941,955 тысяч гривен от предпринимательской деятельности и 366,382 тысяч гривен без указания источника.

Кроме того, Насалик в 2016 году купил 2 новых автомобиля Mercedes суммарной стоимостью 3,8 миллиона гривен: Mercedes-Benz S500L 4MATIC 2015 года выпуска (владелец — Насалик) и Mercedes-Benz GLE400 4 MATIC 2016 года выпуска (владелец — жена, Гузял Насалик).

При этом в декларации за 2016 отсутствуют Toyota land Cruiser Prado (2007), Volkswagen CC 1968 (2013), задекларированные в 2015.

Из недвижимости у министра несколько земельных участков, дом в Козине под Киевом на 561 кв.м., квартира на 287 кв.м. в Киеве и офис в столице.

Ранее сообщалось, что отстраненный председатель ГФС Роман Насиров задекларировал 1,13 млн долларов, 440 тыс. евро и 3,4 млн гривен сбережений.