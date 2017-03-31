Медведчук: производители Украины возвращаются на рынок РФ

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Украинские товаропроизводители возвращаются на российский рынок, а "динамика поставок в Европу в разы скромнее". Об этом сообщил представитель Киева на переговорах по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук, говорится в сообщении на сайте движения.

По его словам, "несмотря на санкции и откровенно антироссийскую политику официального Киева, украинские товаропроизводители все активнее возвращаются на российский рынок".

Политик отметил, что только за первые два месяца текущего года Украина более чем на 54,4% увеличила экспортные поставки в Российскую Федерацию. При этом Медведчук сообщил, что положительная динамика поставок в Европу в разы скромнее.

Медведчук также считает, что "евроинтеграция в исполнении "реформаторов" потерпела полное фиаско".

"СНГ, Азия, Африка ― вот те направления, куда теперь устремлены взоры украинских компаний, пытающихся выжить в новых экономических реалиях. А это еще одно подтверждение тому, что лишь возобновление торгово-экономического сотрудничества со странами ЕАЭС, и в частности с РФ, где все еще востребована наша продукция с высокой добавленной стоимостью, могло бы обеспечить украинскую промышленность стабильными заказами, повысить занятость населения и оживить экономику страны. Это единственный способ поднять экономику Украины, обеспечить рост благосостояния граждан и избежать долговой кабалы", — приводятся слова Медведчука.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире "ГС" подчеркнул, что в случае прерывания товарооборота с Россией убытки для Украины будут колоссальными.