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31.03.201708:28
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: доллар стоит 26,98 грн, евро - 28,96

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2896,42 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,785 гривны за 10 рублей.
    Доллары, евро, деньги, купюры
    East News ANDRIY POROKHNENKO PIENIADZE

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на пятницу, 3 марта, на уровне 2697,61 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2896,42 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,785 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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