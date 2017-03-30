Розенко успокоил: надеюсь, в этом году газ не подорожает

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. На сегодняшний день нет оснований для роста коммунальных платежей, заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

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Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. С 1 апреля потребители будут ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа в независимости от фактического объема потребления.

"Я на сегодняшний день не вижу никаких оснований на то, чтобы коммунальные платежи или плата за газ в 2017 году росла. Что это означает: что эта цифра цены на газ на сегодняшний день зафиксирована. И что рост цены на газ в этом году, я надеюсь, не произойдет. По крайней мере по решению правительства зафиксирована цена на газ, если я не ошибаюсь, 1 октября на уровне 6870 грн. То есть на уровне прошлого года, прошлого отопительного сезона. Сегодня нет никаких оснований на повышение ни цены на газ для населения, ни на повышение жилищно-коммунальных услуг", — заявил Розенко в эфире телеканала "112 Украина".

Он добавил, что будет "классическая цена на газ и будет вторая цена на поставку". "Это, с моей точки зрения, абсолютно не приведет ни к увеличению платежек, ни к увеличению жилищно-коммунальных услуг. Это просто будет два разных платежа. Я могу воспринять критику относительно того, что, к сожалению, соответствующие органы, которые принимают такие решения, не могут обществу просто такими вещами объяснить эту ситуацию", — сказал вице-премьер.

Отметим, ранее сообщалось, что Национальный банк Украины заложил в прогноз по инфляции на 2017 год повышение цен на газ и отопление с октября. При этом в госрегуляторе пока не готовы назвать конкретные цифры.

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С 1 июля 2016 года в Украине почти в два раза выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги – отопление и горячую воду. Решение правительства о повышении цен связано с позицией Международного валютного фонда, который требовал довести внутренние цены на газ до рыночного уровня и связал этот вопрос с выделением новых кредитов Киеву. В результате с 1 мая прошлого года власти отменили льготный тариф, который использовался во время отопительного сезона. Население и предприятия теперь платят за газ по единому тарифу — 6,879 тысячи гривен за тысячу кубометров.