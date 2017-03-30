Суд арестовал пособника Насирова и назначил ему залог в 8 млн грн

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения руководителю департамента погашения задолженностей Государственной фискальной службы в виде содержания под стражей (60 дней) с альтернативой в виде залога в размере 8 млн грн, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Пособнику председателя ГФС избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (60 дней) с альтернативой в виде залога в размере 8 млн грн.", — говорится в сообщении на Twitter ведомства.

— NAB Ukraine (@nab_ukr) 30 марта 2017 г.

​Также решается вопрос об объявлении подозрения и другим работникам ГФС Украины, в том числе и территориальных подразделений, выполнявших незаконные указания председателя ГФС Романа Насирова.

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично. В ночь на 17 марта Насиров вышел из СИЗО под залог в размере 100 млн грн.

Читайте также: Соцсети: Насиров — это человек, который ввел моду на клетчатый плед

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.