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30.03.201709:46
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    Курс валют НБУ: евро стоит 29,06, доллар - 27,04 грн

    Тема:

    Экономика Украины, курс гривны, цена нефти (450)

    (обновлено: )66
    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2906,27 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,742 гривны за 10 рублей.
    Доллары США, купюры
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 30 марта, на уровне 2704,01 грн за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2906,27 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,742 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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