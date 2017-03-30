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    Экономический аспект урегулирования в Донбассе разочаровывает - Сайдик

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    Донбасс - Минск: отвод вооружений (1413)

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    Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что экономические вопросы выходят на передний план в контексте урегулирования в Донбассе, однако дела в этой сфере не идут "в желаемом направлении".
    Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик. Архивное фото
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    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Экономический аспект мирного урегулирования в Донбассе выходит на первый план, события в этой сфере развиваются вразрез с ожиданиями, заявил в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

    "В последнее время экономические вопросы выходят на передний план… Сейчас развитие (дел — Ред.) в этой области не идет в желаемом направлении", — сказал дипломат журналистам.

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    В связи с этим Сайдик напомнил о блокаде железных дорог, введении российского рубля в качестве средства платежей в самопровозглашенных республиках, введении в ДНР и ЛНР "внешнего управления" на предприятиях украинской юрисдикции, что "привело к фактической потере контроля над этими предприятиями их законных владельцев", а также о прекращении Киевом грузового сообщения через линию соприкосновения за исключением гуманитарных грузов.

    "Эти действия в экономической области сопровождались и другими событиями… Активизация боевых действий в январе-начале февраля и резкое увеличение обстрелов, рост числа человеческих жертв… Данная ситуация, по моему мнению, не способствует успеху минского процесса, а наоборот, эти события усиливают напряженность между сторонами", — сказал Сайдик.

    Он подчеркнул, что они оказывают "однозначно отрицательный эффект на процесс взаимного сближения". Дипломат выразил надежду, что стороны найдут способы исправить существующее положение в этой сфере. "Наши сегодняшние обсуждения дали повод для такой надежды", — подчеркнул Сайдик.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось. 

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