В Украине происходит спланированная атака на идею е-декларирования – Таран

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КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Свое мнение о сбоях в работе реестра е-деклараций в Украине высказал в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран.

"По моему мнению, это систематическая и спланированная атака на саму идею электронного декларирования. Мы очень боимся со стороны экспертов, которые отслеживают эту тему, что после попытки сорвать эту кампанию е-декларирования выступит с инициативой какой-то нардеп в ВРУ, который скажет: видите, система не работает, есть проблемы с заполнением, а давайте мы просто эту систему закроем для всех и не будет никаких проблем с подачей деклараций, не будет проблем с дедлайнами, все будет прекрасно работать, будет прекрасно администрировать сайт, а НАПК худо-бедно будет это проверять. Это наихудший сценарий, который может быть внедрен", — считает эксперт.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман призвал команду Нацагентства по предупреждению коррупции вместе с руководителем Натальей Корчак уволиться по собственному желанию. Так премьер отреагировал на то, что пятый день не работает реестр электронных деклараций. Между тем 31 марта истекает срок подачи электронных деклараций участниками второго этапа этого декларирования. Сама же Корчак считает, что отставка ее команды просто перечеркнет саму идею е-декларирования.